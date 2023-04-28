Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину
Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.
«Овечкин (как и другие российские хоккеисты) несет ответственность за происходящее. Позволяя этому человеку играть, НХЛ поддерживает происходящее. Лига несет ответственность», — написал Гашек.
В нынешнем сезоне Овечкин провел 73 матча регулярного чемпионата НХЛ, набрав 75 (42+33) очков. «Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 3
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 2
|
Даллас - Миннесота
|3 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 2
Результаты / календарь
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27.04
28.04
29.04
30.04
|28.04
|02:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|2 : 4
|28.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|4 : 0
|28.04
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|4 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|5
|11
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|5
|11
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|5
|10
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|5
|6
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|5
|5
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|5
|5
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|3
|0.63
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|5
|1.75
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|4
|2.01
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