Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину

Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.

«Овечкин (как и другие российские хоккеисты) несет ответственность за происходящее. Позволяя этому человеку играть, НХЛ поддерживает происходящее. Лига несет ответственность», — написал Гашек.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 73 матча регулярного чемпионата НХЛ, набрав 75 (42+33) очков. «Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ.