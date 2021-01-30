Овечкин рассказал, что делал на карантине

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как чувствует себя после вынужденного отдыха. НХЛ отстранила игрока и других российских хоккеистов «Кэпиталз» за нарушение ковид-протокола.

«Чувствую, что хорошо отдохнул. И готов выйти на лед. К сожалению, мог работать только в тренажерном зале. Но я не растерял форму.

Если ты допускаешь ошибку, то нужно за нее расплачиваться», — приводит слова Овечкина в Twitter журналист Том Гулитти.