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Овечкин рассказал, что делал на карантине

20:02
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как чувствует себя после вынужденного отдыха. НХЛ отстранила игрока и других российских хоккеистов «Кэпиталз» за нарушение ковид-протокола.

«Чувствую, что хорошо отдохнул. И готов выйти на лед. К сожалению, мог работать только в тренажерном зале. Но я не растерял форму.

Если ты допускаешь ошибку, то нужно за нее расплачиваться», — приводит слова Овечкина в Twitter журналист Том Гулитти.

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