Овечкин пропустил матч из-за травмы впервые с марта 2015 года
09:54
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч против «Айлендерс» (6:3) из-за травмы нижней части тела. По этой причине он не вышел на лед впервые с марта 2015 года.
Всего Овечкин пропустил 35 встреч за 16 сезонов в НХЛ, из-за травм – 17. В текущем сезоне 35-летний нападающий пропустил 4 матча из-за нарушения правил ковид-протокола.
В 43 матчах сезона Овечкин набрал 42 (24+18) очка. С 730 голами в карьере он занимает 6-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).
Дополнительная информация:
https://twitter.com/TomGulittiNHL/status/1386086196674277378
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