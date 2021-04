Форвард «Торонто» Торнтон стал самым возрастным автором гола в истории франшизы: видео

Нападающий «Торонто» Джо Торнтон 25 апреля отличился заброшенной шайбой в ворота «Виннипега» (4:1) в матче регулярного сезона НХЛ.

Канадский снайпер после этого гола стал самым возрастным автором заброшенной шайбы в НХЛ среди одноклубников. Торнтон забросил в возрасте 41 года, 9 месяцев и 23 дней. Предыдущее достижение было у форварда бело-синих Аллана Стэнли, который в 1967 году забросил в возрасте 41 года 8 месяцев и 13 дней.

Joe Thornton (41, 296 days) is now the oldest @MapleLeafs player to score a goal, surpassing Allan Stanley (41 years, 252 days), who previously held the mark since Nov. 8, 1967 (at OAK). #NHLStats pic.twitter.com/e7eXULaD3B