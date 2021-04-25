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Форвард «Торонто» Торнтон стал самым возрастным автором гола в истории франшизы: видео

09:42
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Нападающий «Торонто» Джо Торнтон 25 апреля отличился заброшенной шайбой в ворота «Виннипега» (4:1) в матче регулярного сезона НХЛ.

Канадский снайпер после этого гола стал самым возрастным автором заброшенной шайбы в НХЛ среди одноклубников. Торнтон забросил в возрасте 41 года, 9 месяцев и 23 дней. Предыдущее достижение было у форварда бело-синих Аллана Стэнли, который в 1967 году забросил в возрасте 41 года 8 месяцев и 13 дней.

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