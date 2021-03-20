Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Рейнджерс» (2:1). Первой звездой стал вратарь «Кэпиталз» Витек Ванечек отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

Второй звездой встречи признан российский нападающий Александр Овечкин, оформивший дубль. Замкнул тройку лучших Артемий Панарин, открывший счет во встрече.