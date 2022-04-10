Овечкин повторил рекорд Буре по количеству голов в пустые ворота за сезон

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 775-ю шайбу в НХЛ. Россиянин забил в пустые ворота за две секунды до конца матча регулярного чемпионата с «Бостоном» (4:2).

Для Овечкина этот гол стал уже девятым в пустые ворота в этом сезоне. Таким образом, он повторил рекорд Павла Буре, который в сезоне-1999/2000 также девять раз поражал пустые ворота.

Овечкин по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

В 70 играх текущего сезона Овечкин набрал 83 (45+38) очка.