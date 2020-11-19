Овечкин показал домашний музей. Флаг США, знамя «Вашингтона» и свитер «Сан-Хосе»

Форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин в сториз своего Instagram выложил серию видео из домашнего музея. Несколько дней спустя НХЛ разместила запись в своих аккаунтах в соцсетях.

Овечкин проводит отпуск в Москве. В один из дней он сделал видеозапись в комнате с реликвиями, компанию ему составили отец Михаил и старший сын Сергей.

Овечкин — известный коллекционер клюшек. В его комнате в российском доме на стенах висят фотографии, свитеры, бейсболки, вымпелы, флаги, а также лежат шайбы и шлемы из клубов и сборной России, прикреплены мини-клюшки.

Среди артефактов:

— свитер с драфта НХЛ-2004, на котором его под первым номером выбрал «Вашингтон»

— флаг США, фотографии чемпионов и парада победителей Кубка Стэнли («Кэпиталз» и Овечкин впервые завоевали главный трофей НХЛ в 2018 году)

— несколько свитеров «Вашингтона» с 8-м номером и фамилией игрока разных сезонов, знамя «Кэпиталз»

— свитер родного «Динамо» с 32-м номером и фамилией игрока (с бело-голубым юный форвард стал чемпионом России-2005)

— несколько свитеров сборной с 8-м номером и фамилией игрока разных сезонов (с национальной командой форвард выиграл чемпионаты мира-2008, 2012 и 2014)

— красно-синий свитер с 10-м номером и фамилией легенды «Динамо» Александра Мальцева

— свитер «Сан-Хосе» (любимый клуб Овечкина в детстве, когда отец подарил ему джерси «Шаркс»)

— фотография с юниорского чемпионата мира-2002 (итог — серебро, через год форвард стал победителем молодежного чемпионата мира и третьим на ЮЧМ-2003) и игровые карточки первых сезонов в НХЛ