Овечкин показал домашний музей. Флаг США, знамя «Вашингтона» и свитер «Сан-Хосе»
Форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин в сториз своего Instagram выложил серию видео из домашнего музея. Несколько дней спустя НХЛ разместила запись в своих аккаунтах в соцсетях.
Овечкин проводит отпуск в Москве. В один из дней он сделал видеозапись в комнате с реликвиями, компанию ему составили отец Михаил и старший сын Сергей.
Овечкин — известный коллекционер клюшек. В его комнате в российском доме на стенах висят фотографии, свитеры, бейсболки, вымпелы, флаги, а также лежат шайбы и шлемы из клубов и сборной России, прикреплены мини-клюшки.
Alex Ovechkin's memorabilia room is every @Capitals fan's dream.— NHL (@NHL) November 17, 2020
(? @ovi8) pic.twitter.com/XYXF2M5Euw
Среди артефактов:
— свитер с драфта НХЛ-2004, на котором его под первым номером выбрал «Вашингтон»
— флаг США, фотографии чемпионов и парада победителей Кубка Стэнли («Кэпиталз» и Овечкин впервые завоевали главный трофей НХЛ в 2018 году)
— несколько свитеров «Вашингтона» с 8-м номером и фамилией игрока разных сезонов, знамя «Кэпиталз»
— свитер родного «Динамо» с 32-м номером и фамилией игрока (с бело-голубым юный форвард стал чемпионом России-2005)
— несколько свитеров сборной с 8-м номером и фамилией игрока разных сезонов (с национальной командой форвард выиграл чемпионаты мира-2008, 2012 и 2014)
— красно-синий свитер с 10-м номером и фамилией легенды «Динамо» Александра Мальцева
— свитер «Сан-Хосе» (любимый клуб Овечкина в детстве, когда отец подарил ему джерси «Шаркс»)
— фотография с юниорского чемпионата мира-2002 (итог — серебро, через год форвард стал победителем молодежного чемпионата мира и третьим на ЮЧМ-2003) и игровые карточки первых сезонов в НХЛ
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