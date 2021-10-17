Овечкин об игре Василевского: «Ворота «Тампы» защищал один из лучших вратарей в лиге»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин похвалил своего соотечественника и вратаря «Тампы» Андрея Василевского за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы играли против очень крепкой команды, чьи ворота защищал один из лучших голкиперов в лиге. Если у вас возникают какие-то шансы, особенно в матче, где мало голов, и держится счет 1:1 — конечно, их надо использовать. Но эту игру нужно забыть и идти вперед. Да, мы упустили свои шансы. Но все вопросы должны быть к нам, потому что нам нужно было лучше доставлять шайбу к воротам. Мы играли против команды, которая завоевала два Кубка Стэнли подряд. Очевидно, это очень хороший клуб. Вообще, думаю, был очень интересный матч. Мы не дали многое сделать сопернику, они с нами поступили таким же образом. В целом, была весьма хорошая игра.



Да, была весьма забавная игра, и как я сказал, у нас было достаточно много шансов. Мы не забили победный гол, но не ищем оправданий. Хороший матч для обеих команд. Конечно, мы не удовлетворены тем, что взяли одно очко. Но в целом все нормально. Повторюсь, нужно побыстрее забыть об этом результате и двигаться вперед», — приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина.

Сегодня, 17 октября «Тампа» обыграла «Вашингтон» (2:1 ОТ). Василевский отразил 32 броска из 33 и был признан первой звездой встречи.