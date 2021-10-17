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Тренер «Тампы-Бэй» Купер прокомментировал травму Кучерова

09:26
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал травму нападающего Никиты Кучерова.

«Надо разобраться. Я не врач. Я даже не видел повтор эпизода по ТВ, так что не могу ответить вам, что с ним произошло. Его обследуют, когда мы вернемся домой. Он крепкий парень, надеюсь, что с ним ничего серьезного не произошло. Но пока слишком рано говорить, что случилось», — приводит слова Купера журналист Том Джулитти в Twitter.

Кучеров травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).

28-летний россиянин получил повреждение после столкновения с форвардом «Кэпиталз» Гарнетом Хэтэуэем. После этого Кучеров с трудом покинул лед, вероятно, получив травму в области паха.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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