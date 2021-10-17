Тренер «Тампы-Бэй» Купер прокомментировал травму Кучерова

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал травму нападающего Никиты Кучерова.

«Надо разобраться. Я не врач. Я даже не видел повтор эпизода по ТВ, так что не могу ответить вам, что с ним произошло. Его обследуют, когда мы вернемся домой. Он крепкий парень, надеюсь, что с ним ничего серьезного не произошло. Но пока слишком рано говорить, что случилось», — приводит слова Купера журналист Том Джулитти в Twitter.

Cooper on Kucherov:



«We'll have to see. I'm not a doctor & I don't even play one on TV, so I have no way to answer what's going on with him. He'll be evaluated when we get back. He's a tough kid, so hopefully this isn't too bad. But again it's way too early to tell what's wrong» https://t.co/fibXuc9raZ — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) October 17, 2021

Кучеров травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).

28-летний россиянин получил повреждение после столкновения с форвардом «Кэпиталз» Гарнетом Хэтэуэем. После этого Кучеров с трудом покинул лед, вероятно, получив травму в области паха.