Сэйв Василевского против Овечкина: вратарь отбил бросок набалдашником клюшки
11:31
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил красивый сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1).
Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов вывел своего партнера Александра Овечкина на пустой угол ворот, но Василевский успел отреагировать и отразил бросок набалдашником клюшки.
October 17, 2021
Василевский отразил 32 броска из 33 и стал первой звездой матча против «Вашингтона».
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