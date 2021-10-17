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Сэйв Василевского против Овечкина: вратарь отбил бросок набалдашником клюшки

11:31
Андрей Василевский. Фото Twitter
Андрей Василевский. Фото Twitter
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил красивый сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1).

Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов вывел своего партнера Александра Овечкина на пустой угол ворот, но Василевский успел отреагировать и отразил бросок набалдашником клюшки.

Василевский отразил 32 броска из 33 и стал первой звездой матча против «Вашингтона».

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Иван Торопцев все материалы автора
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