Сэйв Василевского против Овечкина: вратарь отбил бросок набалдашником клюшки

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил красивый сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1).

Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов вывел своего партнера Александра Овечкина на пустой угол ворот, но Василевский успел отреагировать и отразил бросок набалдашником клюшки.

Василевский отразил 32 броска из 33 и стал первой звездой матча против «Вашингтона».