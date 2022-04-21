Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин поднялся на третье место после дубля в ворота «Вегаса»

Овечкин после дубля в ворота «Вегаса» поднялся на третье место в таблице лучших снайперов НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:4 ОТ).

Теперь на счету 36-летнего россиянина 50 шайб. Он поднялся на третье место в списке лучших снайперов сезона, опередив Криса Крайдера из «Рейнджерс». Лидирует форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с 58 голами.

Также Овечкин в девятый раз забросил 50 шайб за сезон НХЛ и повторил рекорд Гретцки и Босси.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 58 шайб в 70 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 54 шайбы в 76 матчах

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 47 шайб в 75 матчах

4. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 50 шайб в 77 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 43 шайбы в 76 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 43 шайбы в 75 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 43 шайбы в 74 матчах