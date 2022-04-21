Овечкин опередил Хаверчука в списке лучших бомбардиров НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (3:2) набрал три очка.

36-летний россиянин оформил дубль и сделал результативную передачу. Таким образом, Овечкин опередил Дэйла Хаверчука на одно очко в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, заняв 20-е место.

Теперь у Хаверчука 21-е место с 1409 (518+891) очками, у Овечкина — 20-е очко с 1410 (780+630) очками. Лидирует Уэйн Гретцки, у которого 2857 (894+1963) очков.