Овечкин оформил хет-трик в матче с "Сан-Хосе". Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе". На 6-й минуте третьего периода он сделал счет 6:4 в пользу своей команды. Для россиянина это 36-я заброшенная шайба в этом сезоне.

Овечкин забросил 34-ю шайбу в сезоне. Видео //

​Овечкин оформил дубль в матче с "Сан-Хосе". Видео