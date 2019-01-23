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Овечкин оформил хет-трик в матче с "Сан-Хосе". Видео

23 января 2019, 05:19
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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе". На 6-й минуте третьего периода он сделал счет 6:4 в пользу своей команды. Для россиянина это 36-я заброшенная шайба в этом сезоне.

Овечкин забросил 34-ю шайбу в сезоне. Видео //
Овечкин оформил дубль в матче с "Сан-Хосе". Видео

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