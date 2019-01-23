Овечкин оформил хет-трик в матче с "Сан-Хосе". Видео
23 января 2019, 05:19
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе". На 6-й минуте третьего периода он сделал счет 6:4 в пользу своей команды. Для россиянина это 36-я заброшенная шайба в этом сезоне.
Thirty-six goals for OV. HATTY! #ALLCAPS #CapsSharks pic.twitter.com/IKbFT445om– Washington Capitals (@Capitals) 23 января 2019 г.
Thirty-five goals for OV. #ALLCAPS pic.twitter.com/fenxMcC9mx– Washington Capitals (@Capitals) 23 января 2019 г.
Thirty-Four Goals for OV #ALLCAPS #CapsSharks pic.twitter.com/oTIAdqhom5– Washington Capitals (@Capitals) 23 января 2019 г.
Овечкин забросил 34-ю шайбу в сезоне. Видео //
Овечкин оформил дубль в матче с "Сан-Хосе". Видео