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Овечкин — о жесткой игре в матче с «Бостоном»: «Подозреваю, что в таком же ключе серия будет развиваться и дальше»

07:10
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«Вашингтон» с победы в овертайме со счетом 3:2 начал серию первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

«Сейчас такое время года, что вне зависимости от того, что происходит, вне зависимости от травм и других обстоятельств надо находить путь к победе, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сайту НХЛ. — Сейчас все понимают, что надо сделать шаг вперед. Крэйг андерсон сегодня вступил в игру, сделал важные сэйвы и дал нам шанс на победу. Что ж, сегодня все удачно закончилось, так что идем дальше.

Была силовая игра с большим количеством моментов. Подозреваю, что в таком же ключе серия будет развиваться и дальше».

Команды, выигравшие первый матч серии плей-офф, проходили дальше в 68,8% случаев в семиматчевых сериях (490-222). В том числе победили в семи сериях первого раунда плей-офф из восьми в прошлом году.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей