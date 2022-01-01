Овечкин о рекорде НХЛ по голам в большинстве: «В этом списке много великих игроков, приятно быть первым»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от рекорда НХЛ по количеству голов в большинстве.

«Да, на этом месте здорово находиться. В этом списке много великих игроков, и приятно быть первым. Это запоминающийся момент для меня, команды, болельщиков, для хоккея в целом. Но теперь все закончено, двигаемся дальше», — приводит слова Овечкина NBC Sports Washington.

Овечкин вышел на чистое первое место в НХЛ по количеству голов в большинстве — в матче с «Детройтом» (3:1) он забросил 275-ю шайбу. Отметим, что лига дважды меняла протокол встречи после ее окончания: сначала изменив статус шайбы на «в равных составах», но потом снова записав ее «в большинстве».