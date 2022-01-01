Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин с 24 шайбами догнал лидирующего Драйзайтля
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль лидирует в списке лучших бомбардиров и снайперов НХЛ сезона-2021/22.
На счету немца 51 (24+27) очко. На второй строчке в списке снайперов идет россиянин Александр Овечкин из «Вашингтона», у которого 24 гола и 50 очков. На третьей строчке с 20 голами Остон Мэттьюс («Торонто»), Конор Макдэвид («Эдмонтон») и Крис Крайдер («Рейнджерс») имеют по 19 заброшенных шайб.
Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 24 шайбы
2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 24 шайбы
3. Остон Мэттьюс («Торонто») — 20 шайб
4. Конор Макдэвид («Эдмонтон») — 19 шайб
5. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 19 шайб
6. Кайл Коннор («Виннипег») — 18 шайб
7. Трой Терри («Анахайм») — 18 шайб
8. Эндрю Манджапане («Калгари») — 18 шайб
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