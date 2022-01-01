Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт после победы над «Детройтом» (3:1) поделился впечатлениями о рекорде капитана команды Александра Овечкина по голам в большинстве.

«Когда ты долгое время находишься в шаге от покорения рубежа, то хочется как можно скорее с этим закончить. Вопрос не стоял в том, случится ли это. Вопрос был в том, когда это случится. Здорово, что он это сделал и может двигаться дальше. И все же, что это за достижение! Дэйв Андрейчук играл долго, его окружали прекрасные хоккеисты. Быть частью истории очень классно», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Овечкин вышел на чистое первое место в НХЛ по количеству голов в большинстве — в матче с «Детройтом» он забросил 275-ю шайбу. Отметим, что лига дважды меняла протокол встречи после ее окончания: сначала изменив статус шайбы на «в равных составах», но потом снова записав ее «в большинстве».