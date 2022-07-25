Бывший защитник «Вашингтона» Кемпны подписал контракт с «Сиэтлом»

Бывший защитник «Вашингтона» Михал Кемпны продолжит карьеру в «Сиэтле», сообщает сайт «Кракенов».

31-летний чех подписал с клубом однолетний контракт с зарплатой в 750 тысяч долларов.

Последние четыре года Кемпны зарабатывал в «Кэпиталз» 2,5 миллиона в год.

В прошлом регулярном чемпионате защитник провел 15 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.