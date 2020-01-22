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Овечкин и Кубалик лидируют по количеству голов в 2020 году, Кучеров и Дадонов делят третье место

11:13
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин и нападающий «Чикаго» Доминик Кубалик забросили больше всего шайб в НХЛ в 2020 году. Они делят первое место в этом рейтинге в десятью голами.

Далее в таблице идут еще два российских форварда — Евгений Дадонов («Флорида») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). В их активе по девять голов. Дадонов сделал хет-трик в матче с «Чикаго» (4:3).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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