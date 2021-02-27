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Овечкин, Буре и Ковальчук — в числе лучших бомбардиров за один сезон в НХЛ

01:50

Пресс-служба НХЛ опубликовала список лучших бомбардиров каждого клуба по количеству голов за один сезон. В список попали несколько российских игроков: Александр Могильный (76 голов за «Баффало»), Павел Буре (59 голов за «Флориду» и 60 голов за «Ванкувер»), Александр Овечкин (65 голов за «Вашингтон») и Илья Ковальчук (52 гола за «Виннипег»).

«Какая из бывших звезд забила бы больше всего голов, если бы играла в НХЛ в этом сезоне?» — говорится в тексте сообщения в Twitter.

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