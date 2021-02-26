Тренер «Сент-Луиса» отметил, что Тарасенко с нетерпением ждал возвращения к тренировкам

Главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби рассказал о состоянии Владимира Тарасенко. Российский форвард сегодня тренировался в первом звене.

«Он готов к работе, у него руки чешутся, — цитирует специалиста 26 февраля в своем Twitter журналист The Athletic Джимми Разерфорд. — Прошло некоторое время, он проделал долгую дорогу. Он проделал хорошую работу, чтобы набрать форму и восстановиться. Нужно отдать должное ему и работникам нашей команды. Ему нужно будет участвовать в более контактных тренировках. Давайте сначала сделаем это, а там посмотрим, что будет дальше».

В начале февраля Тарасенко впервые в сезоне провел тренировку с командой после операции на левом плече, которая прошла в сентябре 2020 года. В составе «Сент-Луиса» он становился обладателем Кубка Стэнли-2019.