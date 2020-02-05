Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:2).

Овечкин — 10-й хоккеист в истории НХЛ, который забил 40 голов в возрасте 34+. И первый, кто сделал это со времен Даниэля Альфредссона в чемпионате-2007/08. Только один (Джонни Буцик, 51 гол, сезон-1970/71) смог в таком возрасте забросить 50 шайб.

В текущем сезоне на счету Овечкина 57 (40+17) очков в 52 матчах НХЛ.