«Оттава» проиграла «Виннипегу» дома и потерпела второе поражение кряду
«Оттава» проиграла «Виннипегу» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.
Единственную шайбу хозяев забросил Джош Норрис. У гостей сделал дубль Марк Шайфли, по одному голу у Блэйка Уилера, Николая Элерса и Коула Перфетти.
«Оттава» потерпела второе поражение подряд и идет на 14-м месте в таблице Восточной конференции с 43 очками в 46 матчах. «Виннипег» лидирует на Западе с 61 очком в 47 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Виннипег» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Голы: Элерс — 4 (бол., Моррисси, Шайфли), 6:58 — 0:1. Норрис — 2 (Жиру), 11:12 — 1:1. Шайфли — 27 (Коннор, Шмидт), 25:00 — 1:2. Уилер — 12 (Элерс, Пионк), 33:09 — 1:3. Шайфли — 28 (Юнссон Фьелльбю, Уилер), 56:07 — 1:4. Перфетти — 7 (Элерс, Уилер), 58:17 — 1:5.
Вратари: Форсберг — Хеллибак.
Штраф: 43 — 15.
Броски: 26 (8+13+5) — 30 (9+8+13).
22 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 19042 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|28
|17
|64
|2
|Нью-Джерси
|45
|29
|16
|62
|3
|Рейнджерс
|46
|25
|21
|57
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|56
|5
|Питтсбург
|45
|23
|22
|53
|6
|Айлендерс
|47
|23
|24
|51
|7
|Филадельфия
|47
|20
|27
|47
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|30
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|36
|9
|76
|2
|Торонто
|47
|28
|19
|64
|3
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|59
|4
|Флорида
|48
|23
|25
|51
|5
|Баффало
|45
|23
|22
|49
|6
|Детройт
|45
|19
|26
|46
|7
|Оттава
|46
|20
|26
|43
|8
|Монреаль
|47
|20
|27
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|30
|17
|61
|2
|Даллас
|47
|27
|20
|61
|3
|Миннесота
|45
|25
|20
|54
|4
|Колорадо
|44
|24
|20
|51
|5
|Сент-Луис
|46
|23
|23
|49
|6
|Нэшвилл
|45
|21
|24
|48
|7
|Аризона
|45
|14
|31
|33
|8
|Чикаго
|43
|13
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|45
|27
|18
|58
|2
|Вегас
|46
|28
|18
|58
|3
|Лос-Анджелес
|47
|25
|22
|56
|4
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|5
|Калгари
|47
|22
|25
|53
|6
|Ванкувер
|45
|18
|27
|39
|7
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|37
|8
|Анахайм
|47
|13
|34
|31
|22.01
|02:00
|
Флорида – Миннесота
|5 : 3
|22.01
|03:00
|
Детройт – Филадельфия
|1 : 2
|22.01
|03:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|5 : 3
|22.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|3 : 2 ОТ
|22.01
|03:00
|
Оттава – Виннипег
|1 : 5
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|22.01
|04:00
|
Даллас – Аризона
|- : -
|22.01
|04:00
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|- : -
|22.01
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|- : -
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|22.01
|06:00
|
Вегас – Вашингтон
|- : -
|22.01
|06:00
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|22.01
|22:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|86
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|72
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|66
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|45
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|19
|2.17
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|34
|2.26