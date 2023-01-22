«Оттава» проиграла «Виннипегу» дома и потерпела второе поражение кряду

«Оттава» проиграла «Виннипегу» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

Единственную шайбу хозяев забросил Джош Норрис. У гостей сделал дубль Марк Шайфли, по одному голу у Блэйка Уилера, Николая Элерса и Коула Перфетти.

«Оттава» потерпела второе поражение подряд и идет на 14-м месте в таблице Восточной конференции с 43 очками в 46 матчах. «Виннипег» лидирует на Западе с 61 очком в 47 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Виннипег» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Голы: Элерс — 4 (бол., Моррисси, Шайфли), 6:58 — 0:1. Норрис — 2 (Жиру), 11:12 — 1:1. Шайфли — 27 (Коннор, Шмидт), 25:00 — 1:2. Уилер — 12 (Элерс, Пионк), 33:09 — 1:3. Шайфли — 28 (Юнссон Фьелльбю, Уилер), 56:07 — 1:4. Перфетти — 7 (Элерс, Уилер), 58:17 — 1:5.

Вратари: Форсберг — Хеллибак.

Штраф: 43 — 15.

Броски: 26 (8+13+5) — 30 (9+8+13).

22 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 19042 зрителя.