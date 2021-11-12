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«Оттава» отменила тренировку из-за вспышки коронавируса в команде

16:47
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«Оттава» отменила тренировку, которая должна была пройти 12 ноября. Сразу несколько игроков команды за последние дни попали в ковид-протокол, пишет журналист Брюс Гарриоч.

Среди заболевших оказался и российский защитник Никита Зайцев. Также пока нет ясности относительно статуса другого защитника «Сенаторз» — Артема Зуба.

Зуб не смог доиграть матч регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (0:2) из-за травмы верхней части тела.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное