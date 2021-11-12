«Анахайм» не будет форсировать поиски нового генерального менеджера
16:13
Владельцы «Анахайма» Генри и Сьюзан Самуэли не собирается торопиться с поиском нового генерального менеджера. В руководстве спокойно воспринимают ситуацию, при которой команда пока будет функционировать без генменеджера, сообщает The Athletic.
Ранее генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей был отправлен в «административный отпуск» в связи с расследованием по поводу профессионального поведения специалиста.
Против Мюррея было открыто дело в связи с обвинениями в неподобающем поведении. Специалист пройдет курс лечения от алкогольной зависимости.
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