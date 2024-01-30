«Нэшвилл» проиграл «Оттаве», ведя 3:0 после первого периода. Тренин забросил одну шайбу
«Оттава» дома обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
Гости вели со счетом 3:0 после первого периода: отличились Майк Маккэррон, Филлип Томасино и Яков Тренин.
Хозяева сравняли счет во втором периоде — забросили Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Брэйди Ткачак.
В овертайме победный гол забил форвард «Оттавы» Клод Жиру.
«Сенаторз» поднялись на 15-е место в таблице Восточной конференции с 40 очками в 46 матчах.
«Нэшвилл» идет девятым на «Западе» с 54 очками в 50 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ (0:3, 3:0, 0:0, 1:0)
Голы: Маккэррон — 7 (Йоси, Томасино), 8:26 — 0:1. Томасино — 6 (Новак, Гласс), 16:30 — 0:2. Тренин — 8 (Фаббро, Йоси), 19:00 — 0:3. Батерсон — 17 (Ткачак), 25:21 — 1:3. Штюцле — 11 (Джозеф), 29:20 — 2:3. Ткачак — 21 (Норрис), 37:10 — 3:3. Жиру — 15 (Штюцле), 63:36 — 4:3.
Вратари: Сегорд (Корписало, 20:00) — Сарос.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 35 (7+13+14+1) — 29 (11+11+7+0).
Наши: Зуб (20.54/0/+2), Тарасенко (13.20/0/-2) — Гурьянов (14.42/0/+1), Тренин (17.25/3/+1).
30 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 16284 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|49
|30
|19
|63
|2
|Каролина
|48
|28
|20
|61
|3
|Филадельфия
|50
|25
|25
|56
|4
|Айлендерс
|49
|20
|29
|52
|5
|Питтсбург
|46
|22
|24
|51
|6
|Нью-Джерси
|47
|24
|23
|51
|7
|Вашингтон
|47
|22
|25
|51
|8
|Коламбус
|49
|15
|34
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|49
|31
|18
|71
|2
|Флорида
|49
|31
|18
|66
|3
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|59
|4
|Торонто
|47
|25
|22
|58
|5
|Детройт
|49
|26
|23
|57
|6
|Баффало
|49
|22
|27
|48
|7
|Монреаль
|49
|20
|29
|48
|8
|Оттава
|46
|19
|27
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|32
|17
|67
|2
|Даллас
|49
|30
|19
|66
|3
|Виннипег
|47
|30
|17
|65
|4
|Сент-Луис
|48
|26
|22
|54
|5
|Нэшвилл
|50
|26
|24
|54
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|49
|21
|28
|47
|8
|Чикаго
|50
|14
|36
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|49
|33
|16
|71
|2
|Вегас
|50
|29
|21
|64
|3
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|59
|4
|Лос-Анджелес
|47
|22
|25
|54
|5
|Сиэтл
|49
|21
|28
|52
|6
|Калгари
|49
|22
|27
|49
|7
|Анахайм
|49
|17
|32
|36
|8
|Сан-Хосе
|49
|13
|36
|30
|30.01
|03:00
|
Оттава – Нэшвилл
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|85
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|49
|84
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|72
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|46
|40
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|49
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|17
|1.94