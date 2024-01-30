«Нэшвилл» проиграл «Оттаве», ведя 3:0 после первого периода. Тренин забросил одну шайбу

«Оттава» дома обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Гости вели со счетом 3:0 после первого периода: отличились Майк Маккэррон, Филлип Томасино и Яков Тренин.

Хозяева сравняли счет во втором периоде — забросили Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Брэйди Ткачак.

В овертайме победный гол забил форвард «Оттавы» Клод Жиру.

«Сенаторз» поднялись на 15-е место в таблице Восточной конференции с 40 очками в 46 матчах.

«Нэшвилл» идет девятым на «Западе» с 54 очками в 50 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ (0:3, 3:0, 0:0, 1:0)

Голы: Маккэррон — 7 (Йоси, Томасино), 8:26 — 0:1. Томасино — 6 (Новак, Гласс), 16:30 — 0:2. Тренин — 8 (Фаббро, Йоси), 19:00 — 0:3. Батерсон — 17 (Ткачак), 25:21 — 1:3. Штюцле — 11 (Джозеф), 29:20 — 2:3. Ткачак — 21 (Норрис), 37:10 — 3:3. Жиру — 15 (Штюцле), 63:36 — 4:3.

Вратари: Сегорд (Корписало, 20:00) — Сарос.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (7+13+14+1) — 29 (11+11+7+0).

Наши: Зуб (20.54/0/+2), Тарасенко (13.20/0/-2) — Гурьянов (14.42/0/+1), Тренин (17.25/3/+1).

30 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 16284 зрителя.