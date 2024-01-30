«Оттава» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» дома обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сенаторз» поднялись на 15-е место в таблице Восточной конференции с 40 очками в 46 матчах.

«Нэшвилл» идет девятым на «Западе» с 54 очками в 50 играх.