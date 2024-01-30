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Сегодня, 07:15

«Оттава» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Оттава» дома обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сенаторз» поднялись на 15-е место в таблице Восточной конференции с 40 очками в 46 матчах.

«Нэшвилл» идет девятым на «Западе» с 54 очками в 50 играх.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Оттава Сенаторз
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«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Неделя

«Нэшвилл» проиграл «Оттаве», ведя 3:0 после первого периода. Тренин забросил одну шайбу
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 49 30 19 63
2 Каролина 48 28 20 61
3 Филадельфия 50 25 25 56
4 Айлендерс 49 20 29 52
5 Питтсбург 46 22 24 51
6 Нью-Джерси 47 24 23 51
7 Вашингтон 47 22 25 51
8 Коламбус 49 15 34 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 49 31 18 71
2 Флорида 49 31 18 66
3 Тампа-Бэй 50 27 23 59
4 Торонто 47 25 22 58
5 Детройт 49 26 23 57
6 Баффало 49 22 27 48
7 Монреаль 49 20 29 48
8 Оттава 46 19 27 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 49 32 17 67
2 Даллас 49 30 19 66
3 Виннипег 47 30 17 65
4 Сент-Луис 48 26 22 54
5 Нэшвилл 50 26 24 54
6 Аризона 48 23 25 49
7 Миннесота 49 21 28 47
8 Чикаго 50 14 36 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 49 33 16 71
2 Вегас 50 29 21 64
3 Эдмонтон 45 29 16 59
4 Лос-Анджелес 47 22 25 54
5 Сиэтл 49 21 28 52
6 Калгари 49 22 27 49
7 Анахайм 49 17 32 36
8 Сан-Хосе 49 13 36 30
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Оттава – Нэшвилл
 4 : 3 ОТ
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 49 85
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 49 84
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 72
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 46 40
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 49 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

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