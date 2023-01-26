«Айлендерс» проиграли «Оттаве». Варламов сделал 36 сэйвов
«Оттава» обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Островитяне» потерпели шестое поражение подряд.
Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 36 из 38 бросков по своим воротам.
«Оттава» набрала 45 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 11-й строчке — 51 очко.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Айлендерс» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Пинто — 12 (Жиру, Сандерсон), 15:48 — 1:0. Жиру — 16 (бол., Грейг, Сандерсон), 23:28 — 2:0. Нельсон — 18 (Палмиери, Ахо), 36:07 — 2:1.
Вратари: Тэлбот (Форсберг, 28:05) — Варламов (58:29).
Штраф: 11 — 11.
Броски: 38 (14+17+7) — 36 (10+12+14).
Наши: Зайцев (16.47/2/0) — Романов (17.38/5/0).
26 января. Оттава. Canadian Tire Centre.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|46
|29
|17
|66
|2
|Нью-Джерси
|47
|31
|16
|66
|3
|Рейнджерс
|48
|26
|22
|60
|4
|Питтсбург
|47
|24
|23
|56
|5
|Вашингтон
|50
|25
|25
|56
|6
|Айлендерс
|50
|23
|27
|51
|7
|Филадельфия
|49
|20
|29
|48
|8
|Коламбус
|47
|14
|33
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|47
|38
|9
|80
|2
|Торонто
|49
|30
|19
|68
|3
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|61
|4
|Баффало
|47
|25
|22
|53
|5
|Флорида
|50
|23
|27
|52
|6
|Детройт
|46
|20
|26
|48
|7
|Оттава
|47
|21
|26
|45
|8
|Монреаль
|48
|20
|28
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|49
|28
|21
|64
|2
|Виннипег
|49
|31
|18
|63
|3
|Колорадо
|46
|26
|20
|55
|4
|Миннесота
|46
|25
|21
|54
|5
|Нэшвилл
|47
|23
|24
|52
|6
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|49
|7
|Аризона
|48
|15
|33
|35
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|49
|29
|20
|61
|2
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|3
|Сиэтл
|46
|27
|19
|59
|4
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|5
|Калгари
|48
|23
|25
|55
|6
|Ванкувер
|47
|19
|28
|41
|7
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|38
|8
|Анахайм
|48
|14
|34
|33
|26.01
|03:00
|
Оттава – Айлендерс
|2 : 1
|26.01
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|26.01
|04:30
|
Даллас – Каролина
|- : -
|26.01
|05:30
|
Эдмонтон – Коламбус
|- : -
|26.01
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|88
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|69
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|37
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|47
|33
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|30
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|21
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|36
|2.22