Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Оши об игре с Овечкиным: «Не могу дождаться, чтобы рассказать внукам, что был на льду вместе с ним»

09:09
Теги:

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши поделился впечатлениями от игры вместе с капитаном команды Александром Овечкиным.

«Не могу дождаться, чтобы рассказать внукам, что был на льду вместе с ним. Легенда продолжает», — написал Оши в Twitter.

Овечкин вышел на чистое первое место в НХЛ по количеству голов в большинстве — в матче с «Детройтом» он забросил 275-ю шайбу. Отметим, что лига дважды меняла протокол встречи после ее окончания: сначала изменив статус шайбы на «в равных составах», но потом снова записав ее «в большинстве».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Куда сходить всей семьей в новогодние праздники в Москве?
Немцы раскритиковали евродепутата за призыв ЕС участвовать в переговорах по Украине
0
Реклама
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика