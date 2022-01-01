Оши об игре с Овечкиным: «Не могу дождаться, чтобы рассказать внукам, что был на льду вместе с ним»

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши поделился впечатлениями от игры вместе с капитаном команды Александром Овечкиным.

«Не могу дождаться, чтобы рассказать внукам, что был на льду вместе с ним. Легенда продолжает», — написал Оши в Twitter.

Овечкин вышел на чистое первое место в НХЛ по количеству голов в большинстве — в матче с «Детройтом» он забросил 275-ю шайбу. Отметим, что лига дважды меняла протокол встречи после ее окончания: сначала изменив статус шайбы на «в равных составах», но потом снова записав ее «в большинстве».