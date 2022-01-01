Оши об игре с Овечкиным: «Не могу дождаться, чтобы рассказать внукам, что был на льду вместе с ним»
09:09
Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши поделился впечатлениями от игры вместе с капитаном команды Александром Овечкиным.
«Не могу дождаться, чтобы рассказать внукам, что был на льду вместе с ним. Легенда продолжает», — написал Оши в Twitter.
Овечкин вышел на чистое первое место в НХЛ по количеству голов в большинстве — в матче с «Детройтом» он забросил 275-ю шайбу. Отметим, что лига дважды меняла протокол встречи после ее окончания: сначала изменив статус шайбы на «в равных составах», но потом снова записав ее «в большинстве».
Can't wait to tell the grandkids I was on the ice for this one. The Legend continues!! #Gr8 #Legend https://t.co/zsCzwwIh2M— TJ Oshie (@TJOshie77) January 1, 2022
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