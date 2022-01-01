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«Главное, что мы выиграли». Овечкин — о рекорде НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве

08:46
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:1).

«Это был отличный момент для меня, команды, фанатов и самой игры. Главное, что мы выиграли. Во втором периоде мы начали играть иначе. С большим упором на физику. Думаю, что после этого у соперника уже не было шансов», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Овечкин вышел на чистое первое место в НХЛ по количеству голов в большинстве — в матче с «Детройтом» он забросил 275-ю шайбу. Отметим, что лига дважды меняла протокол встречи после ее окончания: сначала изменив статус шайбы на «в равных составах», но потом снова записав ее «в большинстве».

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Сергей Разин все материалы автора
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