Оши не сумел завершить матч с "Анахаймом" из-за травмы

Форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма" (2:5).

Как сообщает пресс-служба клуба, хоккеист не смог доиграть матч из-за травмы верхней части тела. Он покинул лед во втором периоде.

По словам главного тренера команды Тодда Рирдена, травма игрока, скорее всего, не помешает ему принять участие в ближайших матчах.

32-летний американец в текущем сезоне провел 47 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 36 (18+18) очков.

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