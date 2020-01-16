Один из лидеров бейсбольной команды «Вашингтон Нэшионалз» Райан Циммерман принял участие в тренировочном занятии «Кэпиталз» вместе с лидерами команды Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Никласом Бэкстремом. Циммерман встал в ворота и поупражнялся в отражении бросков и буллитов.

— Как только страх прошел, стало интересно, — приводит слова Циммермана российская версия официального сайта лиги. — Когда еще такое получится. Мы с Ники говорили об этом много лет назад, и вот все сложилось. Я не мог проигнорировать его вызов. Я сделал что мог. Несколько раз у меня кое-что получилось. Зато теперь я могу сказать, что играл в воротах против лучших хоккеистов мира. Мне понравилось.

— Он не попадет в состав, — пошутил Овечкин. — Но мы очень рады, что он пришел. Он старался. По-моему, ему понравилось. Теперь знает, как тяжело быть вратарем.