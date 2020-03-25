«Один человек очень скучает по воротам». Жена Бобровского показала обновку мужа

Ольга Бобровская, жена вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, выложила новое видео в Instagram. Она показала новые ворота для бассейна.

«Один человек очень скучает по воротам и поэтому решил хотя бы такие заказать», — написала Бобровская.

История Instagram Ольги Бобровской. Фото Instagram

Почти все спортивные соревнования, в том числе и НХЛ, были приостановлены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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