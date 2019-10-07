Обогнал Радулова в бомбардирской гонке! Худобин сделал голевую передачу в матче с «Детройтом»

«Детройт» принимает «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ, после первого периода счет 0:2. На 11-й минуте отличился Роопе Хинтц, ассистентами выступили Миро Хейсканен и голкипер Антон Худобин. Интересно, что вратарь отметился результативными действиями быстрее, чем одноклубники Александр Радулов и Джейми Бенн.

В двух стартовых матчах сезона ворота «Далласа» защищал Бен Бишоп. В обоих случаях команда из Техаса проиграла

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