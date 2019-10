Обогнал Радулова в бомбардирской гонке! Худобин сделал голевую передачу в матче с «Детройтом»

«Детройт» принимает «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ, после первого периода счет 0:2. На 11-й минуте отличился Роопе Хинтц, ассистентами выступили Миро Хейсканен и голкипер Антон Худобин. Интересно, что вратарь отметился результативными действиями быстрее, чем одноклубники Александр Радулов и Джейми Бенн.

