Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Лавджой завершил карьеру

35-летний защитник Бен Лавджой объявил о завершении карьеры, сообщает ESPN.

За свою карьеру он выступал за «Питтсбург», «Анахайм», «Нью-Джерси» и «Даллас». В 2016 году в составе «Пингвинов» защитник завоевал Кубок Стэнли.

Всего в НХЛ Лавджой провел 11 сезонов и провел 544 матча, набрав 101 (20+81) очко.

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