"Нью-Джерси" заключил новый контракт с защитником Кэрриком

"Нью-Джерси" согласовал новый контракт с защитником Коннором Кэрриком, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на 2 сезона. Его зарплата составит 1,5 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне Кэррик перешел в "Нью Джерси" по ходу регулярного чемпионата из "Далласа". За новый клуб он провел 20 матчей и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности "-6".