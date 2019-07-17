"Нью-Джерси" заключил новый контракт с защитником Кэрриком

"Нью-Джерси" согласовал новый контракт с защитником Коннором Кэрриком, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на 2 сезона. Его зарплата составит 1,5 миллиона долларов в год.
В прошлом сезоне Кэррик перешел в "Нью Джерси" по ходу регулярного чемпионата из "Далласа". За новый клуб он провел 20 матчей и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности "-6".
The #NJDevils signed defenseman Connor Carrick (@connorcarrick) to a two-year contract with an average annual value of $1,500,000.— New Jersey Devils (@NJDevils) July 16, 2019
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