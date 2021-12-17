«Каролина» одержала победу в матче с «Детройтом»

«Каролина» победила «Детройт» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Дубль в составе победителей сделал Нино Нидеррайтер. «Каролина» набрала 41 очко и занимает третье место на Востоке. У «Детройта» 31 очко и восьмая позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Детройт» — 5:3 (3:2, 0:1, 2:0)

Голы: Нидеррайтер — 7 (бол., Фаст, Потуролски), 2:05 — 1:0. Ганье — 4, 5:32 — 1:1. Деанджело — 5 (Фаст, Котканиеми), 7:36 — 2:1. Ларкин — 12 (Раймонд), 13:54 — 2:2. Друри — 1 (Котканиеми, Терявяйнен), 18:40 — 3:2. Бертуцци — 10 (Ларкин, Раймонд), 31:19 — 3:3. Нидеррайтер — 8 (Нечас, Пеши), 40:18 — 4:3. Трочек — 7 (п.в., Терявяйнен, Нечас), 59:55 — 5:3.

Вратари: Андерсен — Неделькович (58:27).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 33 (17+8+8) — 26 (13+9+4).

Наши: — - Наместников (16.10/0/0).

17 декабря. Роли. PNC Arena. 16017 зрителей.