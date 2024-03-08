«Нью-Джерси» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Сент-Луис» — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Дэвилз» 4 (3+1) очка набрал Тимо Майер, еще один гол забил Эрик Хаула. У гостей отличился Брэндон Саад.

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