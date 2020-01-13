«Нью-Джерси» прервал победную серию «Тампы» из 10 матчей

«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампа-Бэй» — 3:1. «Молнии» уступили впервые за 11 встреч. Результативной передачей отметился российский нападающий Никита Гусев. Также на его счету показатель полезности «+1» и 2 броска в створ за 17.38 на льду.

У Никиты Кучерова «-1», 2 минуты штрафа и 5 бросков за 21.22. Александр Волков сыграл 6.26 и нанес 2 силовых приема. У Михаила Сергачева «-1» за 19.44. Андрей Василевский остался на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Джонсон — 11 (Хедман), 20:37 — 0:1. Грин — 1 (Вуд, Хьюз), 23:10 — 1:1. Зэйджак — 6 (Гусев, Сиверсон), 29:54 — 2:1. Вуд — 7 (п.в., Симмондс, Грин), 59:59 — 3:1.

Вратари: Доминге — Макэлхинни (57:41 — 58:35, 58:54).

Штраф: 9 — 13.

Броски: 20 (10+6+4) — 27 (12+8+7).

Наши: Гусев (16.24/2/+1) — Волков (6.26/0/0), Кучеров (21.22/5/-1), Сергачев (19.44/1/-1).

13 января. Нью-Джерси. Prudential Center.