«Нью-Джерси» прервал победную серию «Сент-Луис»
05:57
«Нью-Джерси» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Дэвилз» прервали восьмиматчевую серию побел «Блюз».
Российские игроки Никита Гусев и Иван Барбашев очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Братт — 16 (Суббан), 8:38 — 1:0. Данн — 9 (бол., Бозак, Томас), 12:31 — 1:1. Мермис — 1 (Сиверсон, Шнайдер), 26:50 — 2:1. Кэррик — 1 (Классон, Зэйджак), 37:58 — 3:1. Шворц — 22 (Шенн), 56:49 — 3:2. Андерсон — 4 (п.в., Заха, Мюллер), 59:03 — 4:2.
Вратари: Шнайдер — Биннингтон (58:14).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 32 (8+15+9) — 33 (9+14+10).
Наши: Гусев (12.48/1/+1) — Барбашев (11.17/0/-1).
7 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.
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