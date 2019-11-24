«Нью-Джерси» обыграл «Детройт»

«Нью-Джерси» выиграл у «Детройта» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дубль сделал Блейк Коулман.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Детройт» — 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Голы: Хирозе — 2 (Боуи), 23:32 — 0:1. Палмиери — 8 (Холл, Ватанен), 23:58 — 1:1. Батчер — 3 (Хишир), 44:42 — 2:1. Коулман — 6, 46:41 — 3:1. Холл — 4 (п.в.), 55:23 — 4:1. Коулман — 7 (Вуд, Хейден), 59:48 — 5:1.

Вратари: Доминге — Бернье (54:42 — 55:02, 55:06 — 55:23).

Штраф: 15 — 15.

Броски: 34 (15+6+13) — 20 (5+10+5).

Наши: Гусев (15.11/3/-1) — -.

24 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.

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