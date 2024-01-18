«Нью-Джерси» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» на выезде обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Канадиенс» голами отметились Юрай Слафковски, Джошуа Руа и Коул Кофилд. У «Дэвилз» шайбы забросили Тимо Майер и Александер Хольц.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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