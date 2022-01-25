«Рейнджерс» показали кнопочный телефон Панарина

Пресс-служба «Рейнджерс» опубликовали пост в Twitter перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

«Обновление: Nokia реальна», — подписано фото с кнопочным телефоном Панарина.

Update: The NOKIA is real. pic.twitter.com/ELmbg8wTXj — New York Rangers (@NYRangers) January 24, 2022

В ноябре Панарин рассказал, что устал от большого количества информации, поэтому приобрел себе кнопочный телефон-раскладушку без интернета вместо смартфона.