Шестеркин сыграет в старте «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса», Георгиев — в запасе
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ примут «Лос-Анджелес».
В воротах команды из Нью-Йорка сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Александр Георгиев. Также в матче сыграет форвард Артемий Панарин.
Матч «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» пройдет сегодня, 25 января и начнется в 3:00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|58
|2
|Питтсбург
|41
|26
|15
|57
|3
|Каролина
|38
|27
|11
|56
|4
|Вашингтон
|42
|23
|19
|55
|5
|Коламбус
|39
|18
|21
|37
|6
|Нью-Джерси
|40
|15
|25
|35
|7
|Айлендерс
|34
|14
|20
|34
|8
|Филадельфия
|41
|13
|28
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|42
|28
|14
|61
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|38
|24
|14
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|41
|13
|28
|33
|7
|Оттава
|35
|12
|23
|27
|8
|Монреаль
|40
|8
|32
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|28
|11
|59
|2
|Сент-Луис
|41
|25
|16
|55
|3
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|4
|Миннесота
|37
|24
|13
|51
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|38
|17
|21
|41
|7
|Чикаго
|41
|15
|26
|37
|8
|Аризона
|40
|10
|30
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|47
|3
|Анахайм
|43
|20
|23
|47
|4
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|5
|Калгари
|36
|18
|18
|42
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|41
|18
|23
|40
|8
|Сиэтл
|41
|13
|28
|30
Результаты / календарь
15.01
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25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
|25.01
|03:00
|
Бостон – Анахайм
|- : -
|25.01
|03:00
|
Вашингтон – Вегас
|- : -
|25.01
|03:00
|
Рейнджерс – Лос-Анджелес
|- : -
|25.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|- : -
|25.01
|04:00
|
Миннесота – Монреаль
|- : -
|25.01
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|- : -
|25.01
|05:00
|
Колорадо – Чикаго
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|42
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|42
|29
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|25
|2.07
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|33
|2.09
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