Шестеркин сыграет в старте «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса», Георгиев — в запасе

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ примут «Лос-Анджелес».

В воротах команды из Нью-Йорка сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Александр Георгиев. Также в матче сыграет форвард Артемий Панарин.

Матч «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» пройдет сегодня, 25 января и начнется в 3:00 мск.