Никлас Бэкстрем: «Самсонов проводил потрясающий сезон. Потеря такого игрока ранит»

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем посетовал на потерю вратаря Ильи Самсонова. Российский голкипер провел в регулярном чемпионате НХЛ 26 матчей, пропустил 60 шайб, отражая 91,3 процента бросков. Ранее стало известно, что голкипер получил травму и не сыграет за «Кэпиталз» в плей-офф.

— Самсонов проводил потрясающий сезон, — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Бэкстрема. — Конечно, потеря такого игрока ранит. Но мы не можем это контролировать. У нас большой ростер, а травмы часто случаются в хоккее. Это шанс для остальных вратарей сделать шаг вперед.

«Вашингтон» проведет первый матч плей-офф против «Тампа-Бэй» 3 августа.