Никита Зайцев: «Скучают ли дети по маме? Не слышал такого ни разу»

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев прокомментировал ситуацию со своей бывшей женой Маргаритой и опекой над их дочерьми. Ранее Маргарита обвинила бывшего мужа в похищении детей. Хоккеист объяснил, почему забрал детей у супруги.

— Я жил со своими детьми с первого до последнего момента, как полетел на сезон в Канаду, — рассказал Зайцев в эфире передачи Андрея Малахова. — Я провел с ними все это лето. После чего узнаю, что Маргарита поставила запрет на выезд моих детей за границу. Получается, я уже не мог их видеть. И я не мог это терпеть, зная, чем она занимается.

У меня выдалась возможность приехать и увидеть их. Я приехал. Так получилось, что я увидел своих детей, выходящих с непонятными двумя тетями. Вот я пошел и забрал их. Забирал лично, своими руками.

Я никого не трогал, мой отец никого не трогал, мы были с ним вдвоем. Я взял своего ребенка на руки. Возможно, он игрушкой задел кого-то там по уху, не знаю, или по чему они там говорят.

— А дети вспоминают маму? Скучают по ней?

— Я не слышал такого ни разу.

Я предлагал полное обеспечение детей до 18 лет. Я беру детей на себя, во всех компонентов. Я говорил: «Буду давать тебе денег, тебе ни за что не нужно будет платить». Человек отказался.