Каменский — о Малкине: «Думаю, у Евгения временный спад. Он же не робот, а живой человек»

Бывший нападающий сборной СССР Валерий Каменский оценил игру форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в сезоне НХЛ-2023/24.

«Думаю, у Евгения сейчас временный спад, который бывает у каждого спортсмена. Он же не робот, в конце концов, а живой человек. Тем более игры в НХЛ идут практически через день. Уверен, что Малкин выберется из этого состояния», — приводит слова Каменского RT.

В текущем сезоне 37-летний Малкин сыграл 52 матча, в которых набрал 41 (16+25) очко.

«Пингвины» идут на 12-м месте в Восточной конференции, набрав 55 очков в 52 играх. В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс». Встреча пройдет 21 февраля в 03.00 мск.