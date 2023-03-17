Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:24

Ничушкин забросил 14-ю шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Колорадо» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 5-й минуте встречи шайбу забросил российский нападаюший Валерий Ничушкин, реализовав большинство. Для 28-летнего россиянина этот гол стал 14-м в текущем сезоне.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
0
Читайте также
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй», «Рейнджерс» — «Питтсбург» и другие матчи

«Флорида» и «Монреаль» за первый период забросили 10 шайб на двоих. Это рекорд НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 96
2 Нью-Джерси 67 44 23 94
3 Рейнджерс 67 38 29 86
4 Питтсбург 67 34 33 78
5 Айлендерс 70 35 35 78
6 Вашингтон 69 33 36 73
7 Филадельфия 67 24 43 59
8 Коламбус 66 21 45 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 66 50 16 105
2 Торонто 67 40 27 89
3 Тампа-Бэй 68 40 28 86
4 Флорида 67 33 34 73
5 Баффало 67 33 34 72
6 Оттава 67 33 34 70
7 Детройт 67 30 37 69
8 Монреаль 68 27 41 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 68 37 31 87
2 Миннесота 68 39 29 86
3 Колорадо 66 38 28 82
4 Виннипег 68 38 30 79
5 Нэшвилл 65 34 31 75
6 Сент-Луис 67 29 38 63
7 Аризона 68 25 43 61
8 Чикаго 67 23 44 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 68 42 26 90
2 Лос-Анджелес 68 39 29 87
3 Эдмонтон 68 37 31 82
4 Сиэтл 67 37 30 81
5 Калгари 68 30 38 74
6 Ванкувер 66 29 37 63
7 Анахайм 68 22 46 54
8 Сан-Хосе 68 19 49 51
Результаты / календарь
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
17.03 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 - : -
17.03 02:00
Флорида – Монреаль
 - : -
17.03 02:00
Оттава – Колорадо
 - : -
17.03 02:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 - : -
17.03 03:00
Нэшвилл – Чикаго
 - : -
17.03 03:00
Виннипег – Бостон
 - : -
17.03 04:00
Эдмонтон – Даллас
 - : -
17.03 05:00
Аризона – Ванкувер
 - : -
17.03 05:00
Вегас – Калгари
 - : -
17.03 05:30
Сан-Хосе – Сиэтл
 - : -
17.03 05:30
Лос-Анджелес – Коламбус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 129
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 100
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 68 96
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 56
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 66 46
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 66 44
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 41 1.97
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 31 1.97
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 21 2.25
Новости
RSS RSS
Все новости