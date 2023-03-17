Ничушкин забросил 14-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Колорадо» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 5-й минуте встречи шайбу забросил российский нападаюший Валерий Ничушкин, реализовав большинство. Для 28-летнего россиянина этот гол стал 14-м в текущем сезоне.