Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон дисквалифицирован на 2 матча за драку

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон дисквалифицирован на две игры за грубое и неспортивное поведение во время регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:8).

После пятой пропущенной шайбы 29-летний канадец набросился на форварда «Уайлд» Райана Хартмана, который задел ногу вратаря после гола, чем спровоцировал потасовку. В итоге судьи наказали Биннингтона дисцплинарным штрафом с удалением до конца игры за неспортивное поведение.

Последний раз вратарь в НХЛ был дисквалифицирован за поведение на льду в январе 2022 года, когда голкипер «Сэйбрз» Аарон Делл был отстранен на три игры за вмешательство в игру нападающего «Оттавы» Дрейка Батерсона.