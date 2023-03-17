Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон дисквалифицирован на 2 матча за драку
Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон дисквалифицирован на две игры за грубое и неспортивное поведение во время регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:8).
После пятой пропущенной шайбы 29-летний канадец набросился на форварда «Уайлд» Райана Хартмана, который задел ногу вратаря после гола, чем спровоцировал потасовку. В итоге судьи наказали Биннингтона дисцплинарным штрафом с удалением до конца игры за неспортивное поведение.
Последний раз вратарь в НХЛ был дисквалифицирован за поведение на льду в январе 2022 года, когда голкипер «Сэйбрз» Аарон Делл был отстранен на три игры за вмешательство в игру нападающего «Оттавы» Дрейка Батерсона.
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