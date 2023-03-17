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Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон дисквалифицирован на 2 матча за драку

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джордан Биннингтон.
Фото USA Today Sports

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон дисквалифицирован на две игры за грубое и неспортивное поведение во время регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:8).

После пятой пропущенной шайбы 29-летний канадец набросился на форварда «Уайлд» Райана Хартмана, который задел ногу вратаря после гола, чем спровоцировал потасовку. В итоге судьи наказали Биннингтона дисцплинарным штрафом с удалением до конца игры за неспортивное поведение.

Последний раз вратарь в НХЛ был дисквалифицирован за поведение на льду в январе 2022 года, когда голкипер «Сэйбрз» Аарон Делл был отстранен на три игры за вмешательство в игру нападающего «Оттавы» Дрейка Батерсона.

16&nbsp;марта. &laquo;Сент-Луис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; 5:8. Джордан Биннингтон спровоцировал драку. Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон устроил драку после пропущенного гола. Его удалили до конца игры
Джордан Биннингтон
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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