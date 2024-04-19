Ничушкин признан второй звездой матча с «Эдмонтоном»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:1).

29-летний россиянин оформил дубль. Первой звездой признан форвард Нэйтан Маккиннон, который оформил две результативные передачи. Третья звезда — нападающий Зак Паризе, у которого один гол.

В текущем сезоне Ничушкин провел 54 матча, в которых набрал 53 (28+25) очка.